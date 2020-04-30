Сватовский городской рынок возобновляет торговлю продуктами питания с 1 мая

По распоряжению городского главы г.Сватово с 1 мая 2020 года возобновляется торговли пищевыми продуктами на территории ГП «Сватовский городской рынок» при условии жесткого соблюдения санитарных норм и требований профилактических мер противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19, установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 27.04.2020 № 14.

Об этом сообщает пресс-служба Сватовского городского совета.

Также с 5 мая 2020 года будет возобновлена ​​работа автостоянок ГП «Сватовский городской рынок» по ул. Привокзальной и по ул. им. В. Сосюры.

Напомним, что сельскохозяйственные рынки могут открыться на Луганщине только при условии соблюдения всех санитарных норм и требований профилактических мер противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЛОВГА, из 22 рынков области только у 13 есть все необходимые документы.