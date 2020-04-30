В Попасной приводят в порядок арку на входе в парк “Железнодорожников”

Вскоре вход в парк «Железнодорожников» в Попасной приобретет новый вид.

Об этом сообщает исполком Попаснянского городского совета.

“Для улучшения благоустройства территории города Попасная, с целью восстановления спортивного, социального и культурного состояния города, в рамках запланированных работ по реконструкции стадиона «Локомотив» вход в парк «Железнодорожников» претерпевает существенные изменения. Сейчас идет реконструкция самой арки на входе в парк. Установлен металлический забор”, – сказано в сообщении.

Также на стадионе «Локомотив» уже проведена реконструкция помещений, строятся новые трибуны, проводится спиливание аварийных деревьев.

Фото: Попаснянский горсовет