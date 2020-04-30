“Заставлю козла извиниться”: скандальный экс-игрок “Динамо” дал ответ российскому журналисту

Бывший полузащитник киевского “Динамо” Александр Алиев ответил на обвинения в расизме со стороны российского журналиста Алексея Андронова.

Слова работника СМИ экс-футболист прокомментировал в прямом эфире в Instagram.

Так, Алиев обозвал Андронова самым противным человеком. Обвинения же в расизме в свой адрес он назвал выдумкой. По его словам, журналист не бывал на клубной базе “Динамо” перед играми, поэтому он не знал, что происходило в команде.

“Почему этот козел вылазит сейчас? Прошло девять лет. Потому что козлина, потому что его забыли и знать не знают. Но я в Москву приеду, я его заставлю извиниться“, – заявил Алиев.

Ранее “источник” сообщал, что скандальный экс-игрок “Динамо” рассказал о максимальном проигрыше в казино.