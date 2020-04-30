В России “копы” устроили погоню со стрельбой за таксистом, нарушившим карантин: видео

В городе Москва, Россия, полицейские устроили погоню за таксистом, который нарушил режим самоизоляции.

Об этом рассказывают российские каналы в Telegram.

Так, известно, что на шоссе Энтузиастов водителя такси призвали остановиться для проверки документов, просьбу полицейских он проигнорировал и продолжил движение, с целью скрыться от правоохранителей.

Те погнались за нарушителем. В ходе погони таксист несколько раз опасно нарушил ПДД и игнорировал требования остановиться даже после угрозы применить оружие. Один из полицейских принял решение открыть стрельбу по автомобилю нарушителя.

Когда таксист был задержан, стало известно, что ему 26 лет и он вез в момент погони пассажира. Оба они являются иностранцами. Пропусков, которые используются в России в качестве разрешения для перемещения по городам в условиях карантина, у них не оказалось.

Водитель был задержан и теперь будет находиться в СИЗО в течение пяти суток, а авто было эвакуировано на специальную стоянку.

Как сообщал “источник”, ранее в Москве, в районе Южное Бутово, во время карантина из-за пандемии коронавируса устроили массовую уличную дискотеку – “ковид-пати”.