В Днепре придумали, как ослабить карантин: когда и что открывается в городе

В Днепре с 30 апреля ослабляются карантинные мероприятия, в городе будут открыты химчистки, СТО, мастерские по ремонту разного оборудования.
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Об этом городской голова Днепра Борис Филатов написал в Facebook.
Он отметил, что на сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Днепре контролируемая, количество заболевших для миллионного города минимальное.
“Далее мы надеемся на сознательность, ответственность и дисциплину каждого из вас, уважаемые земляки. Поэтому с сегодняшнего дня, по решению специальной комиссии, в городе будут открыты не только аптеки, супермаркеты, бакалеи, магазины с техникой, АЗС и банки, но также и химчистки, СТО, мастерские по ремонту разного оборудования. Кофейни и рестораны смогут работать как по адресной доставке, так и с услугой take away. То есть без допуска гостей в зал“, – написал мэр Днепра.
Филатов подчеркнул, что наличие масок, перчаток и антисептиков обязательно для всех социальных объектов.
Он пояснил, что в отличие от других стран, где местному самоуправлению дана возможность устанавливать свои правила – в зависимости от эпидемиологической ситуации, в Украине это происходит централизовано.
“Поэтому единственное, что мы могли сделать – это проанализировать постановления и рекомендации Кабинета Министров и открыть вам возможности, которые не запрещены“, – заявил он.
Филатов добавил, что начиная с 4 мая в Днепропетровске будет разрешено посещать зеленые зоны. В том числе и участки улиц набережных Сичеславской, Победы, Заводской, бульвара Славы и прочих.
“Можете называть это как угодно – лазейкой или обходным путем. Но поймите правильно: те, кто будет собираться в большие компании, распивать спиртные напитки и жарить шашлыки, получат жесткие санкции. Даже в условиях поэтапного ослабления карантина за соблюдением правил безопасности будут следить патрули“, – предупредил городской глава.
Начиная с 12 мая, в зависимости от развития эпидемии, в городе должны начать работать небольшие непродовольственные магазины, ателье, ремонты обуви, адвокатские и нотариальные бюро.
“В помещениях при этом смогут присутствовать не более одного человека на 10 квадратных метров. В парикмахерские и салоны красоты попасть можно будет только по предварительной записи, и не более одного клиента на каждую услугу одновременно“, – уточнил Филатов.
Он добавил, что ему было нелегко принять решение о послаблении карантина по двум причинам. Первая – беспокойство по поводу здоровья горожан.
“Во-вторых, вы все должны понимать, что этот шаг вам навстречу повлечёт для меня новые уголовные дела, которые обязательно будут проинспирированы моими недоброжелателями – как в Киеве, так и на областном уровне“, – отметил он.
Как сообщал “источник”, в сети появилось видео, как в микрорайоне Красный Камень в Днепре мужчина, видимо устав от карантина, решил пожарить шашлыки на балконе многоэтажки.