На Луганщине из 22 с/х рынков все необходимые документы есть только у 13

Во исполнение решения региональной комиссии по вопросам ТБЧС, которое провел председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдай, Госпродпотребслужба провела оперативное совещание с владельцами сельскохозяйственных рынков.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, начальница ведомства Рита Холоденко озвучила главные требования к работе рынков, которые имеют все разрешительные документы. Она отметила, что необходимым требованием является наличие регистрации рынка.

Сейчас все необходимые документы имеют лишь 13 из 22 рынков.

Представители Госпродпотребслужбы и правоохранительных органов будут пристально следить за соблюдением допуска работников, продавцов и посетителей исключительно в медицинских масках и прохождением температурного скрининга.

Жесткий контроль будет осуществляться при наличии на каждом входе в рынки санитайзера. Также были обсуждены вопросы соблюдения социальной дистанции от продавца к продавцу, а также от продавца к клиенту.

Как уже сообщалось ранее, Сергей Гайдай предупредил, что при выявлении нарушений рынки будут закрыты