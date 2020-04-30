Внеочередное заседание Верховной Рады: нардепы призвали мир не снимать санкции с РФ за Крым и Донбасс

Сегодня в ходе внеочередного заседания Верховной Рады Украины было принято крайне важное для внешней политики нашей страны решение: депутаты подавляющим большинством голосов поддержали принятие заявления к международному сообществу относительно агрессивных действий Российской Федерации против Украины.

Текст этого заявления доступен на сайте украинского Парламента: из 382 депутатов за него проголосовало 309 человек, передает Диалог

Члены высшего законодательного органа Украины обратились к международным организациям и цивилизованным странам мира с просьбой осудить оккупацию и аннексию Автономной Республики Крым, вторжение российских войск на Донбасс, преследование граждан Украины по политическим мотивам. Также Верховная Рада просит мировое сообщество разорвать с РФ сотрудничество в разных сферах, включая военную.

Украинский Парламент призвал своих коллег-депутатов парламентов в странах ЕС, членов Конгресса США и представителей органов законодательной власти других стран использовать все имеющиеся у них возможности, чтобы вынудить Кремль прекратить агрессивную войну в Украине, уйти со всех захваченных российскими войсками территорий, освободить всех незаконно удерживаемых лиц и возместить ущерб Украине за причиненные разрушения.