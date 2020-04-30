Группа Go_A презентовала лирик-видео на песню “Соловей”

В четверг, 30 апреля, группа Go_A представила лирик-видео на песню “Соловей”, с которой она должна была представить Украину на Евровидении-2020 в Роттердаме.

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале коллектива. Музыканты сделали транслитерацию, чтобы поклонники могли подпевать вместе с ними.





“После победы в Нацотборе мы стремились, чтобы на Евровидении впервые прозвучала песня на родном языке. Поэтому, не оставляя идеи, устранили трудности в прочтении и произношении для иностранцев, чтобы весь мир мог спеть на украинском языке”, – отметили музыканты.

Напомним, из-за пандемии коронавируса песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен. В следующем году Евровидение-2021 планируется также в Роттердаме и для Украины пройдет без изменений. Страну представит группа Go_A, что правда, музыкантам придется к этому времени записать новую песню. “Соловей”, с которой коллектив победил в Нацотборе, не будет допущен к конкурсу.

Фото: instagram.com/go_a_band