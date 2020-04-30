На Луганщине будут дважды обследовать на COVID-19 тех, кто находится на самоизоляции

Заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Жданов во время заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщил, что за минувшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 в области не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

За весь период диагноз подтвержден у 33 человек. 4 человека излечились, 29 – болеют. Сейчас госпитализированы 11 человек, на амбулаторном лечении – 18.

Определены 284 контактных лица, включая медицинских работников. Обследовано 252 из них и сегодня будут проводить анализы тех, кто остался, а именно медиков из Новопскова.

Владимир Жданов сообщил, что на самоизоляции находятся 172 человека и еще 68 пользуются мобильным приложением «Действие дома». В обсервации находятся 17 человек.

Кроме того, за вчерашние сутки в области зафиксировано 8 случаев заболевания пневмонией. 60 человек с этим диагнозом лечатся в стационаре, 6 – амбулаторно. Все обследуются на наличие коронавируса.

В области выполнено 1158 быстрых тестов, проведено 508 исследований методом ПЦР (обследовано 449 человек).

На сегодня организовано экспресс-тестирование всех больных пневмонией, острым бронхитом, ОРВИ, каждые 5 суток – всех медицинских работников, имевших контакт с больными. При положительном результате делается ПЦР исследования.

Также решено дважды обследовать тех, кто находится на самоизоляции. Тесты будут делать на седьмой и четырнадцатый день.