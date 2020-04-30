Какой на Луганщине будет погода 1 мая: прогноз синоптиков

В пятницу, 1 мая, в Луганской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 4-9 0 тепла, днем 22-27 0 тепла .

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 5-7 0 тепла, днем 25-27 0 тепла .

по городу Луганск

Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 6-8 0 тепла, днем 25-27 0 тепла .

Прогноз погоды на 2 мая – 5 мая 2020

02.05 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 7-12 0 тепла, днем 22-27 0 тепла.

03.05 Переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 7-12 0 тепла, днем 20-25 0 тепла.

04.05 Облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 7-12 0 тепла, днем 20-25 0 тепла.

05.05 Облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 7-12 0 тепла, днем 20-25 0 тепла.