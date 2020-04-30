Андрею Губину – 46: как за эти годы изменился популярный певец 90-х

30 апреля день рождения отмечает российский певец Андрей Губин, чьи песни до сих пор звучат на ретроконцертах. “Мальчику-бродяге” исполняется 46 лет. Он был на пике популярности в 90-е годы, под его хиты танцевали миллионы фанаток, а потом он внезапно исчез из телеэкранов.

В этот день мы решили вспомнить, как кумир молодежи выглядел на пике славы, а также показать, как его внешность изменилась сейчас.

Фото: instagram.com

Андрей Губин прославился благодаря хитам “Мальчик-бродяга”, “Лиза”, “Зима-холода”, “Милая моя далеко”, “Танцы” и “Девушки, как звезды”. Эти песни лидировали во всех хит-парадах и звучали на каждой дискотеке, а смазливая внешность певца сводила с ума поклонниц.

Но в середине 2000-х годов певец исчез. Уйти со сцены Губина вынудила болезнь – левосторонняя прозопалгия лица. Из-за постоянных болей и спазмов ему было сложно работать.

Фото: instagram.com

Сейчас Андрей Губин живет на авторские гонорары и почти не появляется на публике. Поговаривали, что артист создает новые песни и планирует вернуться в мир эстрады.

Сам же артист опровергает эту информацию, о возвращении в профессию он пока не думает. По словам Андрея, болезнь не позволяет ему нормально жить и работать, поэтому и никаких новых хитов ждать не стоит. “Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену”, – сказал Губин.

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com