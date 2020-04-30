Командующий ООС назвал количество офицеров РФ на оккупированном Донбассе

В настоящее время на оккупированной части Донбасса находится более двух тысяч кадровых российских офицеров

Об этом в интервью Укринформу сообщил командующий Объединенными силами Владимир Кравченко, отвечая на вопрос о численности российских войск на Донбассе, передает “ДС“.

“Для контроля за временно оккупированными территориями Донбасса Генеральным штабом вооруженных сил РФ сформирована и содержится оперативная группировка российских оккупационных войск в составе 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов общей численностью более 35 000 человек, которые оперативно подчинены 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ. Основу руководящего и командного состава полков, бригад и штабов армейских корпусов составляют кадровые офицеры и генералы ВС РФ, которые на ротационной основе отправляются на временно оккупированные территории Украины. Сегодня на оккупированной части Донбасса находится более две тысячи кадровых российских офицеров. При этом должности рядового, сержантского состава и командиров тактического звена комплектуются преимущественно местными жителями и наемниками из России”, – сообщил Кравченко.

Он также сообщил, что для поддержания административно-полицейского режима и обеспечения функционирования оккупационных администраций созданы другие “силовые ведомства”: министерство внутренних дел и министерство государственной безопасности, которыми непосредственно управляют российские МВД и ФСБ.

Наряду с содержанием и обеспечением вооруженных формирований, Российская Федерация, используя территорию Донбасса как военный полигон, проводит здесь исследования новейших систем вооружения для своей армии, отметил командующий.

“Наиболее широко испытываются комплексы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, беспилотные летательные аппараты, системы наведения высокоточного оружия, наземные станции артиллерийской разведки, защищенные средства цифровой связи, тактическое снаряжение и снайперское оружие”, – сообщил Кравченко.

За время военного противостояния на Донбассе украинские военные захватили и задокументировали немало образцов оружия, находящегося на вооружении исключительно ВС РФ, что в очередной раз доказывает непосредственное участие России в вооруженном конфликте на территории Украины.

По информации командующего, средствами разведки на оккупированных территориях были обнаружены российские комплексы радиоэлектронной разведки “Торн-МДМ” и комплексы радиоэлектронной борьбы СБ-341В “Леер-3”, РЭБ 1Л269 “Красуха-2”, РБ-109A “Былина”, “Репелленты 1 “, радиолокационные станции” Каста-2Е2 “и другие.

“Зафиксировано применение противником противотанковых управляемых ракет 9М133 “Корнет”, управляемых снарядов 3ОФ39 “Краснополь “, беспилотных летательных аппаратов “Орлан-10”, “Элерон”. Также отмечается применение БПЛА в ударном варианте. Как боевая нагрузка используются гранаты из автоматических гранатометов и ручные осколочные гранаты”, – сообщил Кравченко.

Он также отметил, что, пренебрегая достигнутыми договоренностями, российские наемники устанавливают минные поля вдоль всей линии разграничения и в районах транспортных коммуникаций. Расширение минных полей и отсутствие отметок существенно повышает уровень опасности. Регулярно отмечаются случаи подрыва местных жителей и гражданского автотранспорта.