В ОРЛО горняки шахты, находящейся под угрозой закрытия, устроили забастовку

В среду, 28 апреля, на шахте “Никанор-Новая”, находящейся во временно неподконтрольном городе Зоринск (Перевальский район), началась забастовка.

Об этом сообщает источник “Луганский инсайд” в телеграмм-канале.

“38 рабочих шахты (24 рабочих из первой смены и 14 рабочих второй смены) находящихся на насыпном участке бригады «Соловья», горизонта 400 м. пласта К6B отказались подниматься из забоя на поверхность. На место происшествия приезжали сотрудники ВГСО МЧС, МВД ЛНР”, – сказано в сообщении.

По словам источника, шахтеры требуют выплатить долги по заработной плате (общая задолженность около 20 месяцев, прямая задолженность — более полугода). На данный момент выплатили за октябрь 20% и дали по 2000 рублей за март.

Также еще одна причина недовольства горняков – планы НВФ “ЛНР” о закрытии угледобывающего предприятия.

“Дело в том, что 28 апреля в 11:00 на шахту пришла телефонограмма о закрытии шахты, хотя в тот же день шахтерам обещали, что шахту просто переведут в другой ГУП — именно это и послужило причиной забастовки. До этого шахту, судя по всему, подготавливали к закрытию: некоторых людей из ГРОЗ и проходчиков забрали на шахту «Белореченская» ГУП ЛНР «Центруголь», а бригаду проходчиков забрали на шахту «Мащинская», шахтоуправление «Луганское» ГУП ЛНР «Центруголь». До начала вооруженного конфликта в 2014 году на шахте работали 5 проходческих бригад (в каждой бригаде есть 5 звеньев — 1 смена и еще 4 звена (2, 3 и 4 смена одно звено уходит на выходной такой принцип работы) сейчас работает 1 смена и всего одна бригада. На добычном участке работает 1 и 2 смена, остальных забрали на другие шахты”, – отметил источник.

По его данным, забастовка продолжается.

Напомним, что ранее работники шахты “Никанор-Новая” обращались к главарю “ЛНР” Леониду Пасечнику с просьбой не закрывать предприятие, называя его единственным градообразующим для Зоринска и близлежащих поселков.