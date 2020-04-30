Названы веские основания для пересечения КПВВ в период карантина

Луганская областная военно-гражданская администрация опубликовала перечень оснований, дающих право на пересечение КПВВ лицам, пересекающих линию разграничения в период карантина.

А именно:

Необходимость соблюдения принципа единства семьи

В случаях совместного путешествия членов семьи, имеющих различную регистрацию проживания, при наличии оснований для пересечения административной границы хотя бы у одного члена семьи, другие члены семьи также допускаются к пересечению.

Допускается пересечение административной границы ребенком без сопровождения с целью воссоединения с семьей, при отсутствии оснований для пересечения административной границы у сопровождающего лица, однако одновременно с другой стороны административной границы ребенка должно ожидать уполномоченное лицо (один из родителей, опекун, другой уполномоченный человек).

Случаи смерти

Случаи смерти близких родственников (необходимость организации похорон) или тяжелой болезни родственников (основанием могут быть копии справок о смерти, медицинских справок, копии паспортов или умерших).

Случаи тяжелых и хронических болезней

Случаи тяжелых и хронических болезней (инсулинозависимый диабет, онкологические заболевания, потребность в антиретровирусных, противотуберкулезных операции), необходимость пополнения запасов лекарств и прохождения регулярного лечения или терапии (основанием может быть копии медицинских справок, рецептов).

Пересечение административной границы лицами, не имеющими место прописки

Пересечение административной границы лицами, не имеющими место прописки на подконтрольной / неподконтрольной правительству Украины территории, однако они могут иным способом подтвердить факт постоянного проживания на этой территории (основанием могут быть копии паспортов родственников или членов семьи, проживающих в направлении следования , документы или копии подтверждающих право собственности на недвижимое имущество или место работы).

Лицо имеет документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в третьей стране

Если лицо имеет документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в третьей стране и при наличии подтверждения запланированной эвакуации в это государство (основанием могут быть вида на жительство, билеты, переписка).

Другие случаи

Случаи, когда есть основание считать, что ситуация требует неотложного пересечения лицом административной границы в любом направлении по гуманитарным соображениям, или с целью предотвращения нарушения основных прав (пример, в случае политического преследования на оккупированной территории и т.п.).