Стало известно, сколько раз с начала года НВФ нарушали режим прекращения огня на Донбассе

С начала 2020 году специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине в своих ежедневных отчетах зафиксировала более семь тысяч случаев нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Об этом сообщил в интервью Укринформу командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

“Вдоль всей линии соприкосновения широко применяется стрелковое вооружение, минометы и противотанковые ракетные комплексы.Следует отметить, что оккупационные войска не отвели значительную часть тяжелого вооружения на безопасные расстояния и своими действиями грубо нарушают Минские договоренности. Периодически противник осуществляет артиллерийские обстрелы с скрытых огневых позиций, которые, как правило, оборудованы в пределах оккупированных сел и городков. Откровенно нарушая нормы международного гуманитарного права, боевики систематически обстреливают населенные пункты, в результате чего гибнут мирные люди, разрушаются жилые дома и объекты критической инфраструктуры”, – сообщил Владимир Кравченко.

Он отметил, что наибольшая активизация противника наблюдается на Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Мариупольском направлениях.

“Однако, за все эти годы мы хорошо изучили врага, его коварную и преступную тактику, знаем, как нам действовать при любом развитии ситуации. Почти каждая провокация оккупантов получает наш адекватный ответ. Только за этот год подтверждено ликвидацию 143 захватчиков и еще 273 были ранены. Кроме этого нашими воинами уничтожено 28 единиц техники. Всего за время проведения ООС потери российско-оккупационных войск составили 1234 убитыми и 2074 ранеными”, – добавил генерал-лейтенант.