С 1 мая на Луганщине откроют агропродовольственные рынки при наличии разрешительных документов и соблюдении карантинных требований

Об открытии агропродовольственных рынков заявлено на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая состоялась сегодня, 30 апреля, в облгосадминистрации.

«Алгоритм открытия рынков разработан, однако с жесткими карантинными требованиями и усиленным контролем. Поэтому, с 1 мая на Луганщине откроют агропродовольственные рынки, у которых есть все разрешительные документы. При наличии нарушений эти объекты будут закрыты », – отметил председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай, сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА

Он поручил Главному управлению Госпродпотребслужбы в Луганской области, Главному управлению Национальной полиции в Луганской области и руководителям органов местного самоуправления обеспечить контроль за выполнением требований постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 27.04.2020 № 14, которым установлены требования по профилактических мер противодействия распространению коронавируса при торговле пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках.

Это, как сообщила начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области Рита Холоденко, наличие регистрации рынка, а допуск работников, продавцов и посетителей будет происходить исключительно в медицинской маске и с прохождением температурного скрининга. Обязательным является оборудование на каждом входе на рынки диспенсеров с антисептиком.

Важно, что количество посетителей, которое одновременно будет находиться на территории рынка, не должно превышать соотношение «один покупатель на десять кв. метров торговой площади ». Расстояние между рабочими местами продавцов – не менее трех метров. Кроме того, места торговли будут оборудованы защитными экранами из пленки или пластика между продавцами и покупателями. Контактные поверхности дезинфицировать должны каждые три часа и тому подобное.

Также поручено органам власти на местах принять соответствующие решения о возможности возобновления работы таких рынков, а их руководителям – принять меры по приведению торговых мест в соответствии с требованиями вышеназванного постановления.

Внеплановые мероприятия государственного надзора для определения возможности работы агропродовольственных рынков во время действия карантина будут проводиться постоянно.