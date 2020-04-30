Умирать за копейки? В Киеве медики устроили бунт из-за оплаты труда во время пандемии, фото

В Киеве на Оболони медицинский персонал 8-й больницы вышел на акцию протеста с требованием поднять заработную плату. Люди возмущены тем, что больница не попала в список медицинских учреждений, в которых повысили оплату труда во время пандемии.

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Как пишут городские Telegram-каналы, люди отказываются работать за 3-5 тысяч в условиях коронавируса.

Отмечается, что большое количество врачей и младшего персонала уволилось из больницы за последние месяцы. 29 апреля здесь коронавирус диагностировали у двух медработников, которые могли заразить десятки коллег.

С марта в больницу поступило около 150 инфицированных, но дополнительного финансирования от государства больница не получила.

Ранее “источник” сообщал, что киевские медики, которые работают с больными коронавирусом COVID-19, получили доплату за работу за март.