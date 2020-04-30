Как пересечь границу Украины на майские праздники: полный список работающих КПП

Во время карантина авиасообщение прекращено, однако границу можно пересечь на собственном автомобиле и через КПП попасть в Украину.
“источник” рассказывает, как можно пересечь границу на майские праздники.
Будут работать следующие КПП:
На границе с Беларусью:
В Черниговской области: “Сеньковка-Веселовка”, “Новые Яриловичи-Новая Гута”, “Славутич-Комарин”;
В Житомирской области: “Выступовичи-Новая Рудня”;
В Волынской области: “Доманово-Мокраны”.
На границе с Польшей:
Во Львовской области: “Краковец-Корчева”;
В Волынской области: “Ягодин-Дорохуск”.
На границе со Словакией:
Закарпатская область: “Ужгород-Вишне-Немецкое”.
На границе с Венгрией:
В Закарпатской области: “Чоп (Тиса)-Захонь”.
На границе с Румынией:
В Закарпатской области: “Дьяково-Халмеу”;
В Черновицкой области: “Порубное-Сирет”.
На границе с Молдовой:
В Одесской области: “Паланка – Маяки-Удобное”, “Староказачье-Тудора”, “Рени-Джюрджюлешть”;
В Винницкой области: “Могилев-Подольский-Отач”.
На границе с Россией:
В Харьковской области: “Гоптовка-Нехотеевка”;
В Сумской области: “Юнаковка-Суджа”, “Бачевск-Троебортное”;
В Черниговской области: “Сеньковка-Новые Юрковичи”;
В Луганской области: “Меловое-Чертково”.
Как сообщал “источник”, украинцы, которые возвращаются домой из Польши, рассказали о “беспределе” на границе. По их словам, цены на проезд через границу за две недели поднялись больше, чем вдвое, хотя ее можно пересечь и пешком.