Как пересечь границу Украины на майские праздники: полный список работающих КПП

Во время карантина авиасообщение прекращено, однако границу можно пересечь на собственном автомобиле и через КПП попасть в Украину.

“источник” рассказывает, как можно пересечь границу на майские праздники.

Будут работать следующие КПП:

На границе с Беларусью:

В Черниговской области: “Сеньковка-Веселовка”, “Новые Яриловичи-Новая Гута”, “Славутич-Комарин”;

В Житомирской области: “Выступовичи-Новая Рудня”;

В Волынской области: “Доманово-Мокраны”.

На границе с Польшей:

Во Львовской области: “Краковец-Корчева”;

В Волынской области: “Ягодин-Дорохуск”.

На границе со Словакией:

Закарпатская область: “Ужгород-Вишне-Немецкое”.

На границе с Венгрией:

В Закарпатской области: “Чоп (Тиса)-Захонь”.

На границе с Румынией:

В Закарпатской области: “Дьяково-Халмеу”;

В Черновицкой области: “Порубное-Сирет”.

На границе с Молдовой:

В Одесской области: “Паланка – Маяки-Удобное”, “Староказачье-Тудора”, “Рени-Джюрджюлешть”;

В Винницкой области: “Могилев-Подольский-Отач”.

На границе с Россией:

В Харьковской области: “Гоптовка-Нехотеевка”;

В Сумской области: “Юнаковка-Суджа”, “Бачевск-Троебортное”;

В Черниговской области: “Сеньковка-Новые Юрковичи”;

В Луганской области: “Меловое-Чертково”.

Как сообщал “источник”, украинцы, которые возвращаются домой из Польши, рассказали о “беспределе” на границе. По их словам, цены на проезд через границу за две недели поднялись больше, чем вдвое, хотя ее можно пересечь и пешком.