Резко стало плохо: кум Медведчука из партии Зеленского объяснил, почему “застрял” на Кипре

Нардеп от “Слуги народа” Андрей Холодов отреагировал на информацию о том, что во время карантина он остался на Кипре. По словам народного избранника, он лечился от коронавируса, по этому не смог вернуться.

Об этом Холодов, который является кумом нардепа Виктора Медведчука, написал в Facebook.

“Сразу скажу, Президент и глава фракции СН, многие коллеги были в курсе ситуации и морально меня поддерживали, так что этот пост для журналистов и излишне впечатлительных депутатов”, – отметил он.

По словам нардепа, 16 марта на Кипре должны были оперировать его сына, после чего он планировал вернуться домой, но рейс отменили.

После этого у Холодова диагностировали коронавирус. Депутат пишет, что перенес болезнь достаточно тяжело.

“12 дней я принимал антибиотики. Только после того, как мне стало легче, я начал искать способы вернуться в Киев. Сегодня – 30 апреля – будет первый за долгое время рейс Ларнака-Киев, которым я смогу прилететь”, – добавил он.

Ранее журналисты обнаружили элитную виллу в Вене (Австрия) семьи Андрея Холодова.