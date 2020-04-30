В Харькове поймали голую женщину с отрезанной головой в пакете: фото, видео и жуткие детали

В Харькове рано утром в четверг, 30 апреля, полицейские задержали голую женщину, у которой в руках был пакет с отрезанной человеческой головой.
Об этом сообщает Telegram-канал “ХС|Харьков”.
Отмечается, что при задержании женщина вела себя агрессивно и бросалась на полицейских с заточкой.
“5:40 утра, у голой мадам в пакете обнаружена человеческая женская голова лет 25-ти. Копы гнали ее с Холодной горы, она при этом кидалась на них с заточкой“, – сказано в сообщении.
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Фото можно увидеть по ссылке (Фото 18+).
Как сообщал “источник”, подозреваемые в убийстве 25-летней харьковчанки Анастасии Слуховой, сожженное тело которой обнаружили в канализационном коллекторе, сознались в еще одном жутком убийстве.