В Харькове поймали голую женщину с отрезанной головой в пакете: фото, видео и жуткие детали

В Харькове рано утром в четверг, 30 апреля, полицейские задержали голую женщину, у которой в руках был пакет с отрезанной человеческой головой.

Об этом сообщает Telegram-канал “ХС|Харьков”.

Отмечается, что при задержании женщина вела себя агрессивно и бросалась на полицейских с заточкой.

“5:40 утра, у голой мадам в пакете обнаружена человеческая женская голова лет 25-ти. Копы гнали ее с Холодной горы, она при этом кидалась на них с заточкой“, – сказано в сообщении.

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Фото можно увидеть по ссылке (Фото 18+).

Как сообщал “источник”, подозреваемые в убийстве 25-летней харьковчанки Анастасии Слуховой, сожженное тело которой обнаружили в канализационном коллекторе, сознались в еще одном жутком убийстве.