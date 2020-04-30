Такой температуры не видела никогда: Оля Полякова заявила, что переболела коронавирусом

Украинская певица Оля Полякова и ее младшая дочь Алиса переболели коронавирусной инфекцией. Это произошло во время отдыха в Майами (США).
Об этом исполнительница заявила в разговоре с Дмитрием Гордоном в рамках своего онлайн-тв “Полявидение”, которое певица запустила в период карантина.
“Сначала Алиса заболела. 41 градус был, я такой температуры не видела никогда в жизни, у меня был просто шок. И я от нее очень сильно заразилась. Мы страшно кашляли, были на антибиотиках. Так тяжело переболели”, – сказала Полякова. Правда она не уточнила, делали ли они тест на Covid-19.
Артистка добавила, что они уже месяц “отсидели на карантине” и чувствуют себя хорошо.
Младшая дочь Оли Поляковой
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