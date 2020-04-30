Без украинцев – катастрофа: в Чехии бьют тревогу из-за заробитчан

В Чехии из-за массового отъезда заробитчан из Украины появились тысячи вакансий на производствах. В связи с этим в стране возникла серьезная нехватка рабочей силы.

Как заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, чешское руководство просит правительство Украины оказать содействие в том, чтобы украинцы, которые имеют уже рабочие визы, или разрешения на работу в Чехии, смогли поскорее вернуться.

По его словам, для Чехии крайне важно, чтобы украинцы, которые там работали, смогли вернуться в кратчайшие сроки.

“В марте мы занимались тем, что отправляли украинских граждан домой. А сегодня есть тенденция обратная, когда работодатели чешские и не только чешские, но из других стран, так же как и наши граждане, ищут путь возвращения назад”, – сказал Перебийнис.

Напомним, что со среды, 29 апреля, граждане Украины начали получать по почте польские рабочие визы.