Повышение пенсий и “сюрпризы” с карантином: как изменится жизнь украинцев в мае

С мая в Украине вступает в силу ряд нововведений, некоторые из которых были отложены из-за введенного в стране карантина. В частности, украинцев ожидают индексация пенсий, запуск системы фотофиксации нарушений ПДД, ослабление ограничительных мер, изменение стоимости газа и прочее.

“источник” рассказывает о том, что изменится в жизни украинцев в новом месяце.

Карантин в Украине

Уже 11 мая ограничительные меры в Украине могут быть ослаблены или же вовсе отменены. Интересно, что уже в конце апреля правительство начало делать шаги, которые понемногу смягчают меры карантина, но до полной “свободы” еще далеко. В Кабмине ранее озвучивали информацию о том, что выходить из карантина страна будет в пять этапов, которые могут затянуться не на один месяц. Впрочем, сейчас сложно давать какие-либо прогнозы.

Не исключено, что карантин будут смягчать в отдельных регионах по-разному, так как ситуация с зараженными везде своя.

Весенний призыв в армию

Весенний призыв также был перенесен из-за ограничительных мер. В руководстве ВСУ говорили, что он может начаться в мае и завершиться в июле, хотя традиционно он стартует в апреле. Сейчас конкретных дат не называют, но известно одно, что призыва с 1 мая не будет, так как все военкоматы будут закрыты.

Как заявил главный эпидемиолог Вооруженных сил Николай Олым, призыв обязательно должен состояться в этом году и его не собираются переносить на 2021 год.

“Переносить призыв полностью на год, с точки зрения эпидемиологии, не стоит, ибо за это время так или иначе переконтактируют с этой инфекцией”, – заявил он.

Индексация пенсий

Изначально индексацию пенсий планировали провести еще в марте, но уже точно известно, что она пройдет в мае. На повышение пенсий в Украине могут рассчитывать 8,4 миллиона украинцев. В целом же пенсии будут проиндексированы на 11%, а размер выплаты вырастет в среднем на 260 гривен.

Также с мая повышается размер минимальной пенсии для женщин с трудовым стажем более 30 лет и мужчин со свыше 35-летним стажем. Теперь они будут получать 2100 гривен.

Стоит отметить, что общий размер повышения после индексации не может быть менее 100 грн.

Новые цены на газ

В мае украинцы будут платить за газ по новому тарифу, который на 14,3% ниже, чем в апреле. Если апреле украинцы заплатили за потребленный в марте газ по тарифу 4,33 гривны за кубометр, то в мае тариф составляет 3,71 гривны за кубометр потребленного газа.

Цена во второй платежке, то есть за транспортировку, будет отличаться в разных областях и даже районах области. К примеру, дешевле всего транспортировка обходилась жителям Киева – 0,34 гривны за кубометр газа, а дороже всего во Львовской области – 2,39 гривны.

Новый кредит от МВФ

Ожидается, что именно в мае Украина завершит переговоры с МВФ о новом транше. В организации готовы выделить течение нескольких недель около 1,5 миллиарда долларов, но для этого Верховная Рада должна принять законопроект о невозврате банков бывшим владельцам.

Если все пойдет по плану команды президента, то уже в первую неделю мая банковский законопроект вынесут в сессионный зал и примут во втором чтении.

Фотофиксация нарушений ПДД и штрафы



С 1 мая на украинских дорогах должна была начать работу автоматическая система фотовидеофиксации нарушений, но из-за ограничительных мер в стране ее запуск перенесли. Ожидается, что система начнет работать на полную после завершения карантина.

При этом в МВД отмечают, что до снятия ограничительных мер система будет работать в тестовом режиме.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на следующем заседании правительства будет рассмотрен ряд решений по ослаблению карантина.