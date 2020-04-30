В Северодонецке произошло два ДТП с пострадавшими. ФОТО

В Северодонецке из-за нарушения правил дорожного движения произошло два ДТП, в которых травмировались люди.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.

Около 11:00 патрульные получили сообщение о ДТП, случившемся на просп. Химиков.

На месте происшествия полицейские установили, что водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21112, совершил наезд на велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении.

В результате ДТП гражданка получила телесные повреждения в виде ушиба левого тазобедренного сустава и болевого синдрома. Она госпитализирована в травматологическое отделение Северодонецкого городской больницы. Подробно обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.

Фото: пресс-служба Патрульной полиции Луганской области

Через пару часов, на ул. Гагарина, произошло еще одно ДТП.

Водитель, управляя ВАЗ 2101, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, совершил столкновение с автомобилем Renault Logan, который двигался впереди него.

В результате столкновения пассажир Renault Logan получил телесные повреждения, а 66-летнему водителю патрульным пришлось оказывать домедицинскую помощь.

Врачи бригады скорой медицинской помощи госпитализировали водителя Renault в Северодонецкую больницу. В дальнейшем делом будут заниматься следователи.

Фото: пресс-служба Патрульной полиции Луганской области

Фото: пресс-служба Патрульной полиции Луганской области