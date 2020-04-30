Две области перешагнули страшную отметку: статистика по коронавирусу на 30 апреля по регионам

В Украине по состоянию на утро 30 апреля зафиксировано 10406 заражений коронавирусом SARS-CoV-2, лидируют по количеству заболевших Черновицкая и Киевская области (включая Киев).

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Так, в Киевской области и Киеве подтверждено 2065 случаев заболевания COVID-19, в Черновицкой – 1571 случай.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 417 случаев;

Волынская область – 280 случаев;

Днепропетровская область – 347 случаев;

Донецкая область – 68 случаев;

Житомирская область – 374 случая;

Закарпатская область – 419 случаев;

Запорожская область – 243 случая;

Ивано-Франковская область – 862 случая;

Кировоградская область – 391 случай;

г. Киев – 1401 случай;

Киевская область – 664 случая;

Львовская область – 430 случаев;

Луганская область – 33 случая;

Николаевская область – 126 случаев;

Одесская область – 277 случаев;

Полтавская область – 203 случая;

Ровенская область – 637 случаев;

Сумская область – 102 случая;

Тернопольская область – 779 случаев;

Харьковская область – 249 случаев;

Херсонская область – 111 случаев;

Хмельницкая область – 82 случая;

Черновицкая область – 1571 случай;

Черкасская область – 290 случаев;

Черниговская область – 50 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 апреля 2020 в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 29 062 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщал “источник”, на Львовщине зафиксировали вспышку коронавируса, в поселке Давидов более 20 человек заболели COVID-19.