Две области перешагнули страшную отметку: статистика по коронавирусу на 30 апреля по регионам

В Украине по состоянию на утро 30 апреля зафиксировано 10406 заражений коронавирусом SARS-CoV-2, лидируют по количеству заболевших Черновицкая и Киевская области (включая Киев).
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Так, в Киевской области и Киеве подтверждено 2065 случаев заболевания COVID-19, в Черновицкой – 1571 случай.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 417 случаев;
Волынская область – 280 случаев;
Днепропетровская область – 347 случаев;
Донецкая область – 68 случаев;
Житомирская область – 374 случая;
Закарпатская область – 419 случаев;
Запорожская область – 243 случая;
Ивано-Франковская область – 862 случая;
Кировоградская область – 391 случай;
г. Киев – 1401 случай;
Киевская область – 664 случая;
Львовская область – 430 случаев;
Луганская область – 33 случая;
Николаевская область – 126 случаев;
Одесская область – 277 случаев;
Полтавская область – 203 случая;
Ровенская область – 637 случаев;
Сумская область – 102 случая;
Тернопольская область – 779 случаев;
Харьковская область – 249 случаев;
Херсонская область – 111 случаев;
Хмельницкая область – 82 случая;
Черновицкая область – 1571 случай;
Черкасская область – 290 случаев;
Черниговская область – 50 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 апреля 2020 в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 29 062 сообщения о подозрении на COVID-19.
Как сообщал “источник”, на Львовщине зафиксировали вспышку коронавируса, в поселке Давидов более 20 человек заболели COVID-19.