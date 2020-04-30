“Скандалов и судов не избежать”: президент “Динамо” озвучил свою версию завершения сезона

Президент киевского “Динамо” Игорь Суркис поделился мнением относительно ситуации с завершением текущего сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Слова главы столичного клуба приводит “Футбольный клуб”.

По словам Суркиса, чемпионат Украины следовало бы остановить чуть раньше, когда завершился первый этап, либо же теперь доигрывать все 32 тура, чтобы сохранился спортивный принцип распределения мест в турнирной таблице. “В противном случае нам не избежать скандалов и судебных процессов, которые УЕФА, естественно, не нужны“, – заявил президент киевского клуба.

Отметим, что на сегодняшний день “Динамо” занимает в турнирной таблице чемпионата Украины 3-е место. Луганская “Заря”, расположившаяся на 2-й позиции, опережает киевский клуб лишь за счет преимущества в личных встречах.

Ранее “источник” сообщал, что футболисты “Динамо” провели трогательную акцию для раненых воинов АТО.