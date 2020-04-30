В Украине за сутки зафиксировано 540 новых случаев COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 10 406 ​​лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. В частности болезнь подтверждена у 717 детей и 2063 медиков. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 417 случаев;

Волынская область – 280 случаев;

Днепропетровская область – 347 случаев;

Донецкая область – 68 случаев;

Житомирская область – 374 случая;

Закарпатская область – 419 случаев;

Запорожская область – 243 случая;

Ивано-Франковская область – 862 случая;

Кировоградская область – 391 случай;

г. Киев – 1401 случай;

Киевская область – 664 случая;

Львовская область – 430 случаев;

Луганская область – 33 случая;

Николаевская область – 126 случаев;

Одесская область – 277 случаев;

Полтавская область – 203 случая;

Ровенская область – 637 случаев;

Сумская область – 102 случая;

Тернопольская область – 779 случаев;

Харьковская область – 249 случаев;

Херсонская область – 111 случаев;

Хмельницкая область – 82 случая;

Черновицкая область – 1571 случай;

Черкасская область – 290 случаев;

Черниговская область – 50 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 7192 пациента, из них 577 детей и 1713 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3214 человек, из них 140 детей и 350 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 138 человек, в том числе один ребенок и 10 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 1238 пациентов уже выздоровели, из них 268 медработников, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 апреля 2020 в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 29062 сообщение о подозрении на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования