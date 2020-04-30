Кум Медведчука из партии Зеленского “сбежал” от карантина на Кипр: громкие подробности и видео

Нардеп от “Слуги народа” Андрей Холодов, который является кумом депутата Виктора Медведчука, перед прекращением регулярного пассажирского авиасообщения успел вылететь на Кипр, где сейчас и находится.

Как сообщает “источник”, об этом говорится в расследовании программы “Схемы”.

По данным журналистов, в Ларнаку депутат вылетел еще 15 марта, сразу после призыва президента Владимира Зеленского вернуться на родину.

С тех пор компания Sky Up осуществила один эвакуационный рейс с Кипра 20 марта. При этом в расследовании говорится, что Холодов в Украину не вернулся.

По данным журналистов, на Кипре у Холодова с женой есть в собственности имение у побережья в городе Лимасол, там же недавно была зарегистрирована кипрская фирма-владелец сотен киевских МАФов.

Таким образом, Холодов пропустил пять внеочередных заседаний, на которых принимали срочные решения. Кроме того, он пропустил заседание своего комитета 30 марта, но при этом принимал участие в следующих заседаниях в режиме онлайн.

Ранее журналисты обнаружили элитную виллу в Вене (Австрия) семьи Андрея Холодова.