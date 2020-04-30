Умирают в одиночестве, врачи рыдают: медик из США рассказала о последних часах больных коронавирусом

Больные коронавирусом умирают в одиночестве, в последние минуты жизни с ними могут находиться только работники больницы.

Страшный рекорд США и симптомы “по наследству”: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом рассказала медсестра из Нью-Йорка, “воюющая” с коронавирусом.

“Этим утром пациентка была действительно больна, и она умирала одна. Здесь я должна сделать выбор: взять ли мне дополнительные 10 минут в комнате, держа ее за руку, или просто позволить ей умереть в одиночестве”, – отметила она.

Медсестра добавила, что это очень тяжелый момент для всех. По его словам, их учат разделять работу и семью, но иногда не получается сдержать эмоций.

“Я подняла глаза, и доктор плакал, плача в маске, и я заплакала, и другая медсестра тоже заплакала. Мы все люди, вы знаете, мы не можем взять на себя так много”, – сказала она.

Женщина добавила, что у многих пациентов в глазах паника, они боятся умереть и спрашивают, смогут ли увидеть еще свою семью. Не легче приходится и самим работникам больниц. Медсестра уточнила, что у нее четверо детей, к которым она каждый день идет домой, а отца с диабетом не видела с момента вспышки COVID-19, поскольку боится его заразить.

Как известно, по состоянию на утро 30 апреля в США зафиксировано 1 064 572 заражения коронавирусом, умерли 61 669 человек, победили болезнь – 147 411.

Читайте также материал “источника”: В коронавирусной реальности: почему миру еще год придется жить без вакцины.