Бойцы ВСУ отомстили врагу за гибель молодого военного: видео мощного удара

Украинские военные нанесли мощный удар по позициям пророссийских боевиков на Донбассе, который стал ответом на смертельный удар оккупантов 28 апреля. Тогда во время атаки погиб молодой украинский боец Алексей Лисин.

Видео сокрушительного удара по позициям врага опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

“Это видеоотчет о боевой работе 30-й бригады, отснятый сегодня. На нем хорошо видно, как управляемой ракетой уничтожают командирский внедорожник одного из подразделений боевиков. Это ответ на обстрел Золотого-4, где боевики накрыли три дома мирных”, – подписал он видео.

По словам журналиста, на этом месте боевики расстреляли не одну украинскую военную машину.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика (18+)

Как сообщал “источник”, СБУ задержала двух боевиков так называемой ЛНР, которые входили в группу главаря Валерия Бергмана по кличке “Немец”, которого задержали в сентябре 2019 года.