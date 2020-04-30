Когда Турция начнет принимать иностранных туристов: названы сроки и главное условие

Курорты популярной среди украинских туристов Турции начнут принимать иностранцев не ранее августа 2020 года, при условии, что пандемия коронавируса в мире стихнет.

Об этом заявил министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой.

По его словам, в мае в стране запустится внутреннее транспортное сообщение, в отелях смогут отдыхать граждане Турции. На втором этапе турецкие власти разрешат авиасообщение с теми странами, где пандемия пойдет на спад.

Для работников сферы туризма составили специальную инструкцию, в которой прописаны правила дезинфекции в отелях. Планируется отмена системы All Inclusive и сокращение шезлонгов на пляжах, чтобы отдыхающие могли соблюдать социальную дистанцию.

Глава Министерства здравоохранения страны заявил, что Турция прошла пик эпидемии коронавируса, при соблюдении ограничительных мер до конца мая роста больных не ожидается.

Ранее “источник” рассказывал, какие страны уже вышли из карантина, введенного из-за коронавируса, а какие готовятся.