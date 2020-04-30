Скрылся от всех и развлекается: всплыли неожиданные данные о “пропаже” Ким Чен Ына

Появились новые подробности об “исчезновении” лидера КНДР Ким Чен Ына, которого последний раз на публике видели 11 апреля. По данным азиатской прессы, спутниковые снимки зафиксировали перемещения прогулочных катеров, которыми часто пользовался глава государства.

Журналисты считают, что такие данные могут говорить о том, что Ким Чен Ын находился на острове Вонсан на восточном побережье страны, где расположена его вилла.

Один из сайтов уточняет, что недавно там была замечена активность 55-метрового прогулочного катера, который обычно курсирует между доками Вонсана и островом Тэ.

Отмечается, что со 2 апреля активность судна была выше, чем с середины ноября 2019 года по февраль 2020 года.

Данные о перемещениях могут говорить о том, что катера особенно часто использовали в апреле и даже в последние две недели.

Ранее “источник” сообщал, что длительное отсутствие на публике главы КНДР Ким Чен Ына, из-за которого даже начали распространяться слухи о его смерти, может быть связано с несчастным случаем во время испытаний ракет.