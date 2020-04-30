Гороскоп на 30 апреля: Тельцам нужно принять реальность, а у Водолеев возможны напрасные траты

Хотите знать, что вас ждет 30 апреля? Эксперты “источник.Лайм” уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет вести себя слишком уперто, а кому не стоит слушать интуицию.

Овен

Вас ждут достаточно острые, но конструктивные диалоги. В процессе споров может выясниться, что нужно корректировать планы. Инициативу лучше проявить самостоятельно, чтобы ее не перехватил кто-то другой. Не бойтесь быть лидером.

Телец

Из-за своего упрямства вы будете отрицать, что ваш давний план уже устарел и никуда не годится. Примите реальность и не отворачивайтесь от фактов. Чем быстрее вы адаптируетесь к новой ситуации, тем скорее сможете добиться успеха.

Близнецы

Вы можете удивить своими смелыми идеями как всех вокруг, так и самих себя. Будьте готовы к тому, что ваши амбиции сначала будут непоняты. Но вскоре вы сможете доказать окружающим свою однозначную правоту.

Рак

Слушайте, анализируйте, уступайте – только так вы сохраните гармонию вокруг и внутри себя. Ваша чрезмерная упертость сейчас никому не принесет радости. Не нужно действовать напролом, будьте мудрее. И удача сама повернется в вашу сторону.

Лев

Наберитесь терпения и постарайтесь держать свое мнение при себе. Конфликты сейчас особенно вероятны, не провоцируйте их. Вы можете вспылить из-за любого пустяка, поэтому постарайтесь дистанциироваться от неприятных дел и людей.

Дева

День будет спокойным, без каких-либо сюпризов, всплесков и неожиданностей. Если же что-то вас и удивит, вы сможете взглянуть на все философски. Вы сейчас словно китайский мудрец. Оставайтесь спокойны, и сможете удержать свою гармонию.

Весы

Интуиция сейчас не будет давать вам верных подсказок. Вы будете очень зависимы от настроения окружающих, это может сбивать вас с толку. Не поддавайтесь эмоциям, постарайтесь действовать спокойно и концентрироваться на приятном.

Скорпион

Неприятные новости могут появиться с самого утра. Их стоит хорошенько обдумать, сделать выводы и только потом решать, как именно действовать. Не полагайтесь на чужие рекомендации и мнения, сейчас вам нужно думать самостоятельно.

Стрелец

Сейчас вам не стоит рисковать. В первой половине дня возможны неприятности, поэтому постарайтесь назначить все важные дела на вечер. Этот день также не годится для занятий опасными видами спорта и спонтанных поездок.

Козерог

Ваш самоконтроль поможет вам не вспылить, когда окружающие категорически не будут поддерживать вашу точку зрения. Но не нужно записывать все заслуги только на свой счет. Ваша упрямость может иногда быть неприятной, помните об этом.

Водолей

Вероятны напрасные траты, неправильные решения, неприятные разговоры. День может показаться очень противным, но не стоит слишком огорчаться. К вечеру негативные волны утихнут и вы сможете расслабиться. А до этого времени наберитесь терпения.

Рыбы

В это время все будет даваться вам с трудом. Ошибки будут буквально сыпаться градом, но старайтесь не быть слишком самокритичны. Всем свойственно ошибаться, важно выносить из происходящего полезный жизненный опыт.

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