В Украине будут бушевать грозы: прогноз погоды на последний день апреля

В четверг, 30 апреля, практически на всей территории Украины будут грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Дожди с грозами синоптики прогнозируют во всех областях кроме Херсонской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской. Ветер южный – 5-10 м/с.

Температура воздуха на западе страны составит +17…+20 градусов. В остальных регионах столбики термометров покажут +20…+22 градуса за Цельсием. Лишь в Одесской области 13-15 тепла, а в Луганской +21…+23 градуса.

В Киеве 30 апреля будет +20…+22 градуса. Также дожди с грозами.

В Крыму обещают +17…+19 градусов за Цельсием. Осадков там не прогнозируют.

Подробнее о погоде на текущую неделю читайте в материале “источника”: В Украину идут жара и майские грозы.