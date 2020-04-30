Непобедимый украинский боксер подарил жене новую машину: опубликовано видео

Украинский боксер Тарас Шелестюк подарил своей жене Алине новую машину.

Об этом Алина Шелестюк сообщила в сториз своей страницы в Instagram, опубликовав фотографию и видео подарка.





Стоит отметить, что за последние три года боксер провел только два боя.

34-летний Шелестюк выступает в первой средней весовой категории (до 69,85 кг). В 2012 году он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх, после чего переехал в США. За свою профессиональную карьеру украинец провел 18 боев, в которых одержал 18 побед (10 – нокаутом). Владеет титулами интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпиона Североамериканской боксерской организации (NABO).

Ранее сообщалось, что жена Шелестюка порадовала фанатов эротичными фото.