Под Одессой пенсионеры устроили дикую “битву” за маски: видео

В городе Черноморск Одесской области, лица пенсионного возраста едва не задавили мужчину на акции, где бесплатно раздавали маски.

Об этом сообщают местные СМИ, видеозапись происшествия была опубликована в сети.

Так, очевидцы рассказали прессе, что, как и остальные лица на месте событий, пришли по объявлению – по одному из телеканалов заявили, что в Черноморске будут бесплатно раздавать маски. По указанному адресу они встретили одного из местных депутатов и представителя благотворительного фонда-организатора акции. У них был пакет с масками.

Люди стали просто вырывать защитные маски из рук парня, который находился на раздаче, и ему пришлось бросить пакет прямо в толпу, чтобы присутствующие сами их поделили между собой.

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