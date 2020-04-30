На Донбассе загадочно погиб боевик ДНР с позывным “Зуб”: фото

В субботу, 25 апреля, на Донбассе при невыясненных обстоятельствах погиб боевик незаконных вооруженных формирований по прозвищу “Зуб”.

Об этом сообщил у себя на канале в Telegramофицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан Штирлиц.

Он отметил, что пока достоверно неизвестно, был ли он убит в ходе противостояния с подразделениями украинской армии, в результате внутренней разборки между членами террористических формирований или вследствие несчастного случая. Также он не уточнил имени боевика и его места рождения. Достоверно неизвестно, был ли он внесен в базу “Миротворец”.

“25 апреля 2020 “Зуб” пошёл на концерт Кобзона. Информация требует уточнения, как и обстоятельства”, – написал он.

В качестве подтверждения информации о смерти боевика офицер выложил скриншот записи в социальной сети, там указано, что “Зуб” родился в 1987 году.

Как сообщал “источник”, ранее в разведке прогнозировали активные боевые столкновения и провокации боевиков на майские праздники.