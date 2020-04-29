Битва с тенью: появилась меткая фотожаба на борьбу с коррупцией в Украине

В сети появилась меткая фотожаба на борьбу с коррупцией в Украине.
Соответствующее фото размещено в Facebook-аккаунте “Баба і кіт”.
На фото молодой человек пытается схватить за шею свою же тень на ближайшей стене.
При этом на тени сделана надпись “Коррупция”, а на плечах молодого человека – “Зеленский”.
“Лучше тысячи слов“, – подписал фотожабу пользователь Facebook Александр Гуденко.
“Он как раз и является тенью реальной коррупции“, – отметил пользователь с ником Вольдемар Бильский.
“А в левой руке неправомерная выгода?” – задается вопросом пользователь Владимир Кизима.
Как сообщал “источник”, ранее в сети появились фотожабы на визит Зеленского в Оман.