Похищение и убийство жены миллиардера в Норвегии: в деле произошел неожиданный поворот

Полиция Норвегии арестовала бизнесмена Тома Хагена по подозрению в похищении и убийстве его жены в 2018 году.

Об этом пишет издание NBC со ссылкой на главного следователя местной полиции.

Бизнесмен был задержан по дороге на работу, ему предъявили подозрение в похищении человека, полицейские уточнили, что у них есть “разумные основания его подозревать”. При этом похитители в январе 2019 года присылали в полицию требование о выкупе общей суммой на 9 млн евро, которые необходимо перечислить в криптовалюте.

Следует отметить, что Том Хаген – основатель одной из крупнейших электроэнергетических компаний Норвегии, был женат на Анне-Элизабет Хаген в течение 49 лет. Женщина исчезла 31 октября 2018 года, на месте происшествия полиция обнаружила признаки борьбы.

Летом 2019 года, после того, как полиция не нашла никаких следов женщины, а похитители не смогли доказать, что жертва находится у них, дело переквалифицировали в убийство. Также правоохранители изучили 6000 записей с камер неподалеку от места исчезновения женщины и подключили следователей ФБР.

“Дело характеризуется четко спланированным обманом. Другие версии не подтвердились, подозрения в отношении Тома Хагена постепенно усиливались”, — рассказал главный следователь по делу.

Как сообщал “источник”, ранее европейские правоохранители раскрыли скандальное дело об убийстве в Германии известного борца за независимость Чечни.