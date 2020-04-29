Двое украинцев вошли в топ-10 лучших боксеров в истории: названы легендарные имена

Украинцы Виталий и Владимир Кличко вошли в топ-10 лучших боксеров в истории супертяжелого веса по версии американского портала CBS Sports.

Владимир занял в рейтинге восьмое место, Виталий – 10-е. На первом месте разместился легендарный американский боксер Мухаммед Али по прозвищу Величайший, который становился абсолютным чемпионом мира и чемпионом Олимпийских игр. Вторым стал американец Ларри Холмс, становившийся чемпионом мира по версиям двух ассоциаций. В топ-3 также вошел американец Джордж Форман. В 1994 году он в возрасте 45 лет стал самым старым чемпионом мира в истории супертяжелого веса.

Топ-10 рейтинга супертяжей от CBS Sports выглядит так:

1. Мухаммед Али (США)

2. Ларри Холмс (США)

3. Джордж Форман (США)

4. Джо Фрейзер (США)

5. Леннокс Льюис (Великобритания)

6. Эвандер Холифилд (США)

7. Майк Тайсон (США)

8. Владимир Кличко (Украина)

9. Тайсон Фьюри (Великобритания)

10. Виталий Кличко (Украина).

Ранее сообщалось, что три боя с участием братьев Кличко вошли в число лучших в истории.