Под Львовом зафиксировали массовую вспышку коронавируса

На Львовщине зафиксировали вспышку коронавируса, в поселке Давидов более 20 человек заболели COVID-19.

Об этом сообщает председатель ЛОГА Максим Козицкий.

В селе Давыдов Пустомытовского района обнаружили более 20 инфицированных, там в течение дня проводят экспресс-тестирование жителей. Если полученные результаты положительны, то осуществляется дополнительный отбор биоматериала и анализ направляют на тест ПЦР. Сейчас медики устанавливают источник заноса вируса в указанный населенный пункт.

“Сейчас главной задачей является выявление всех носителей вируса, оказания медицинской помощи таким лицам и полная самоизоляция тех жителей села, которые контактировали с больными. Соответствующее распоряжение о принятии неотложных мер подписал руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Иван Собко. Ситуация в Давиду находится под полным контролем Львовской ОГА и соответствующих служб “, – написал Козицкий.

Ранее “источник” сообщал, что в Киеве за сутки, 28 апреля, коронавирус подтвердили еще в 43 местных жителей, в их числе – пятеро врачей.

Напомним, что по данным на среду, 29 апреля, в Украине 9866 человек заразились коронавирусом.