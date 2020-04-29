Короли района: появились фото новых “героев парковки” в Харькове

В сети появились фото наглых героев парковки в Харькове, которые припарковались странным образом.

Об этом сообщает “Х**вый Харьков”.

На фотографиях запечатлели два автомобиля и один мотороллер. Все они припаркованы в неположенном месте и впритык к двери.

Кроме того, все эти транспортные средства – на тротуаре.

Под фото подписали, что водителей заметили на Юбилейном проспекте.

Как сообщал “источник”, ранее сеть взбудоражило фото “героя парковки”, который перекрыл пешеходам проход на одной из столичных улиц. Водитель темно-синего Opel с государственным номерным знаком АО 5426 СМ припарковал свою иномарку прямо под знаком “Остановка запрещена”.

Кроме того, в Киеве наказали “героя парковки”, который нарушил правила дорожного движения и припарковался в неположенном месте.

Также, в сеть попало фото странно припаркованного автомобиля на улице Валентиновской в Харькове. На фото можно увидеть автомобиль, который передними колесами заехал на тротуар, а задние остались на проезжей части.