Легендарный украинец вошел в топ-10 лучших тренеров в истории футбола

Украинский наставник Валерий Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров за всю историю футбола.

Рейтинг представил авторитетный журнал FourFourTwo.

Первое место в рейтинге занял шотландский специалист Алекс Фергюсон, который завоевал 38 трофеев с “Манчестер Юнайтед”. Также в десятку лучших вошли: Ринус Михелс, Йохан Круифф (оба – Нидерланды), Билл Шенкли, Мэтт Басби (оба – Шотландия), Хосеп Гвардиола (Испания), Арриго Сакки, Эленио Эррера (оба – Италия) и Эрнст Хаппель (Австрия).

Лобановский за свою карьеру тренировал “Днепр”, “Динамо” (Киев), сборную СССР, сборную ОАЭ, сборную Кувейта и сборную Украины. Наибольших успехов он добился с “Динамо”. Под его руководством киевский клуб восемь раз становился чемпионом СССР, пять раз завоевывал золотые медали чемпионата Украины, а также дважды выиграл Кубок кубков и один раз – Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что турнир памяти Лобановского отменили из-за пандемии коронавируса.