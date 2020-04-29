Найдены доказательства существования первобытных “амазонок”: фото

На скелетах женщин охотников-собирателей из Калифорнии и скотоводов из Монголии сохранились следы участия в боевых действиях, что ставит под сомнение теорию о том, что в древних обществах основной ролью женщины была хранительница домашнего очага.

Об этом сообщает Science News.

Ученые пришли к выводу, что разделение труда на “мужской” и “женский” было характерно для древних обществ, но было не таким жестким, как считалось раньше.

“Традиционный взгляд на мужчину-охотника и женщину-собирательницу, вероятно, ошибочен и чрезмерно упрощен“, – заявила одна из исследователей Марин Пиллоуд.

Ученые изучили останки охотников-собирателей, которые жили на территории современной Калифорнии пять тысяч лет назад, а также останки более поздних групп коренных американцев, таких как Прибрежные мивоки и Яна. Некоторые археологические данные, исторические свидетельства и записи антропологов ХХ века характеризовали мужчин этих народов как охотников, рыбаков и воинов, которые сражались с другими племенами. Женщины же занимались на собирательством, приготовлением пищи, заботой о детях и ткачеством.

Вместе с тем, на скелетах 128 женщин охотников-собирателей были найдены травмы, которые были нанесены стрелами и ножами. Такие же травмы были найдены на скелетах 289 мужчин-воинов.

В эту выборку вошли представители 19 различных групп коренных американцев, которые жили в центральной Калифорнии в период между 5000 и 200 лет назад.

Неизвестно, сражались ли женщины бок о бок с мужчинами или же выполняли другие важные обязанности, например, подкрадывались к врагам и перерезали тетиву на их луках.

Результаты другого анализа говорят о том, что кочевники из племени сяньби, которые жили в пограничных районах Монголии и Китая, обучали женщин военному делу. Ученые изучили останки девятерых человек, найденных в гробницах того периода. На скелетах двух из трех женщин и всех шестерых мужчин нашли следы участия в сражении на лошадях.

В частности, на костях остались изменения, вызванные частой ездой на лошади, и повреждения, вызванные падениями с нее. На верхней части тела сохранились признаки частой стрельбы из лука, а также травмы на голове от попадания стрел. Поскольку гробницу разграбили, все предметы, связанные с военным ремеслом, исчезли.

Как сообщал “источник”, в египетском городе Телл Тимай, который расположен на месте древнего города Тмуис, археологи обнаружили скелет воина, убитого около 2200 лет назад во время восстания.