Журналист без штанов оконфузился в прямом эфире: видео

Корреспондент американского телеканала ABC Уилл Рив, работающий из дома в условиях карантина, вышел в эфир утреннего шоу “Доброе утро, Америка” в пиджаке, классической рубашке и в трусах.

Об этом сообщает Fox News.

Журналист рассказывал о том, как аптеки доставляют американцам лекарства дронами из-за пандемии коронавируса.

Он, вероятно, полагал, что в кадре находится лишь верхняя часть его туловища.

Позже журналист начал оправдываться и заявил, что это были не трусы, а шорты.

Ситуация с Covid-19 сменила в США формат производства видеоконтента. Теперь многие ведущие работают из дома.

По словам самих журналистов, у телевизионщиков требуют идеальную верхнюю часть одежды, поскольку на камеру попадает именно она.

Как сообщал “источник”, ранее известный российский журналист опозорился с заявлением про Украину.