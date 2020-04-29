В Украину завезли “левые” медкостюмы: всплыли скандальные факты про “спасительный груз” из Китая

Завезенные в Украину из Китая средства медицинской защиты от коронавируса якобы имеют поддельные сертификаты.

Об этом сообщил в своем Facebook волонтер Роман Доник.

“Сейчас Эпицентр торгует этими костюмами и на своем сайте разместили их сертификат. А сертификат поддельный.

Есть такой сайт, где европейская федерация безопасности выкладывает примеры подделок сертификатов различных лабораторий. Это сейчас очень большая проблема в Европе. Потому что китайские товарищи начали массово подделывать сертификаты и продавать от имени фейковых производителей. Так вот, Эпицентр привез защитные костюмы с поддельным сертификатом. И продает их с поддельным сертификатом. Я не знаю, что там они продали в МОЗ, но Зеленского они подставили знатно”, – написал он.

Для сравнения примеры фейковых сертификатов:

Ранее “источник” сообщал, что доставленные из Китая украинским транспортным самолетом Ан-225 “Мрия” в Польшу 7 млн медицинских масок имеют поддельные сертификаты.