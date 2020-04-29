Британец развлекается на карантине набивкой тату: теперь их у него более тысячи

Британец Крис Вудхед во время карантина каждый день набивает себе по татуировке, на данный момент у него добавилось 43 тату.

Европа готовится спасать туризм: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает ВВС.

Он набивает татуировки в разных стилях. Несмотря на то, что они небольшого размера, место для нового рисунка нужно ещё поискать – к началу карантина на теле 32-летнего Криса было уже около 1000 тату.

Сообщается, что Крис Вудхед работает в одном из тату-салонов Лондона и после введения карантина остался без работы.

“Я обнаружил, что слоняюсь по дому, не зная, что делать. Съел всю еду, которая была дома. Идея с татуировками возникла потому, что хотелось какой-то стабильности, чего-то, что держало бы меня на плаву изо дня в день. Без распорядка дня люди часто чувствуют себя растерянными”, – рассказал британец.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Он выработал для себя график: с двух до четырёх часов дня он рисует эскиз, а затем берёт чернила и переносит его на кожу. Процесс создания татуировки всегда сопровождается чаепитием – английские традиции Крис очень любит.

“Мои тату – это что-то вроде терапии. Я всегда рисую то, что у меня на уме, “выговариваюсь” так”, – поделился он.

Крис отмечает, что немного не рассчитал и у него уже почти не осталось места для новых “карантинных” татуировок. Он добавил, что никто в Лондоне не думал, что самоизоляция продлится так долго.

“Вероятно, места для новых рисунков на моём теле осталось где-то на месяц“, – говорит британец и добавляет, что главное оставить место на теле, где в будущем он набьет имя своего первого ребенка.

Как сообщал “источник”, жители Одессы устали от карантина и 25 апреля воспользовались теплой погодой и массово вышли на пляжи.