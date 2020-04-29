“Слив” дела Гандзюк: активисты устроили акцию возле дома генпрокурора, фото

Активисты инициативы “Кто заказал Катю Гандзюк” устроили акцию возле дома, где живет генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Об этом сообщает “Громадське радіо”.

На месте находились, в частности, Владислав Грезев, Сергей Стерненко и около 10 других участников, а также журналисты и работники полиции.

Участники инициативы хотят восстановить надпись с упоминанием об убийстве Гандзюк на асфальте возле дома.

Перед началом акции работники полиции диалога сказали участникам, жители четырехэтажного многоквартирного дома против нанесения надписей и создания граффити может спровоцировать конфликт с жителями.

Активисты попросили полицию диалога помочь в случае возникновения конфликта.

По состоянию на 19:30 активисты завершили акцию, полиция не препятствовала нанесению надписи “Венедиктова – убийца дела Гандзюк”.

Как ранее сообщал “источник”, ключевого фигуранта дела, Алексея Левина, задержали 24 января 2020 в Болгарии благодаря сотрудничеству местных правоохранителей с СБУ и Офисом Генерального прокурора Украины. 16 марта Алексея Левина экстрадировали в Украину.