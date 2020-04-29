Самолет с заробитчанами все-таки вылетел из Борисполя в Лондон: видео

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” за несколько часов до вылета отменила рейс Киев-Лондон, который должен был доставить в Великобританию заробитчан из Украины, однако позднее госавиаслужба все-таки позволила выполнить рейс.

Об этом hromadske рассказал один из пассажиров борта Олег Тумак.

По его словам, около 19:40 29 апреля пассажирам выдали билеты и позволили начать регистрацию на рейс. В воздух самолет поднялся в 21:30, хотя изначально он должен был вылететь в 12:40. Таким образом бюрократическая волокита задержала его почти на 9 часов.

Літак із українськими заробітчанами після майже 9-годинної затримки все ж вирушив із «Борисполя» у Лондон. Спершу рейс скасували за декілька годин до відльоту, але пасажири залишилися в аеропорту й дочекалися на дозвіл летіти. Відео з літака нам надіслав Олег Тумак pic.twitter.com/sGHLKFNMSM — hromadske (@HromadskeUA) April 29, 2020

Как сообщал “источник”, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.