Какой-то цирк: всплыли данные про найденный в Украине “ничейный” военный склад

Правоохранители обнаружили на территории Донецкой и Днепропетровской областей “ничейный” арсенал оружия и военной техники, оказалось, что у оружия есть хозяин.

Об этом сообщается в Twitter “Конопляний Джмелик”.

Отмечается, что Украинская добровольческая армия два месяца назад официально передала это оружие 3-му полку Сил специальных операций.

“Цирк какой-то … Офис генпрокурора отрапортовал об обнаружении “ничейного” схрона с арсеналом оружия и военной техникой в помещениях бывшего городского клуба и детского лагеря. БМП-2К, БТР-70, МТ-12 Рапира … Оказывается УДА два месяца назад официально передала все это 3 полку ССО“, – сказано в сообщении.

В свою очередь ситуацию прокомментировал редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов в Facebook.

По его словам, источник из командования 3-го полка спецназа ВСУ сообщил, что следственные действия прокуратуры и полиции проведены на базе, которая принадлежит 3-му полку спецназа, на базе есть их охрана, а данная техника и вооружение согласно решению Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака передается на баланс ВСУ.

“Генпрокуратура показала на фото обыск в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области – это бывшая база Украинской добровольческой армии. В феврале 2020-го года вся эта база вместе со всем вооружением и техникой была официально передана нашему полку … Обыск начали спустя два месяца, после того, как мы заняли этот объект и он находится под контролем спецназа. Я так понял, кто-то решил себе нарисовать какие-то достижения, но это же полное вранье, причем легко проверяемое“, – сообщил источник.

Эту информацию подтвердил и глава УДА Дмитрий Ярош.

“Это бывшая тыловая база 5-го батальона УДА, которую знают все, и два месяца назад мы передали ее 3-му полку спецназ, наших бойцов на базе уже нет, на базе находятся только военнослужащие ВСУ … Я удивлен, что прокуратура и полиция, получив всю информацию от военнослужащих, от СБУ, решили устроить этот скандал. Просто дискредитируют страну, что тут якобы БМП и боеприпасы неизвестно кому принадлежат. Во власти вообще отсутствует какое-то понимание, что они творят, как я вижу, сами себя топят“, – отметил он.

Как сообщал “источник”, ранее на Донбассе обнаружили огромный арсенал оружия.